Hyundai geeft preview van Kona

Het Koreaanse merk wilde de gevreesde lekken op het internet voor zijn en toonde daarom al enkele beelden waarop de nieuwe Kona zo goed als volledig te zien is. Hierop vallen vooral de strakke lijnen en de stoere neuspartij met dubbele lichtbokken met bovenaan een ledstrook op. Deze nieuwe SUV of crossover van Hyundai moet een sterke concurrent worden in het B-segment dat steeds belangrijker wordt en recent ook heel wat nieuwkomers mocht verwelkomen.

In het Hyundai-gamma zal de Kona een plaats innemen onder de Tucson, de Sante Fe en de Grand Sante Fe en het SUV-aanbod van het merk verder aanvullen. Het model zit momenteel in zijn laatste ontwikkelingsfase en zal nog dit jaar worden voorgesteld. De Hyundai-verdelers verwachten de nieuwe Kona in de loop van 2018 in hun showrooms.(Belga)