Honderdduizend exemplaren verkocht van Mitsubishi Outlander PHEV in Europa

De Mitsubishi Outlander PHEV is elegant, volumineus en praktisch en behoort tot de pioniers op vlak hybride aandrijvingen. Deze SUV maakt gebruik van een 2 liter benzinemotor in combinatie met twee elektromotoren die samen 203 pk produceren. Zuiver elektrisch kan hij 50 km ver rijden. In 2015 kreeg de Outlander een update met een nieuwe agressievere grille en een actuelere uitrusting.

Dat was duidelijk een schot in de roos, want intussen werd de kaap van 100.000 verkochte eenheden overschreden. En dat slechts vier jaar na zijn lancering. Uiteraard is dat vooral te danken aan de markten die een belangrijke incentive geven bij de aankoop van dit type voertuigen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat Groot-Brittannië (34.000 exemplaren), onze Nederlandse buren (25.000 stuks) en Noorwegen met 14.400 wagens. In België rijden er 725 Outlanders PHEV rond, waardoor hij ook reeds op de tweedehandsmarkt beschikbaar is voor een schappelijke prijs. Goed nieuws voor de verdere carrière van dit model is dat het als plug-in hybride nog steeds interessante fiscale voordelen geniet. De Mitsubishi Outlander PHEV verandert van eigenaar voor minstens 47.540 euro.(Belga)