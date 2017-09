Honda toont Sports EV concept

In Frankfurt werd al een conceptversie getoond van een compacte stadswagen die qua design aanleunde bij de eerste generatie Civic. In Tokio speelt het merk een thuismatch en zal ook een elektrische coupéversie te zien zijn, de Sports EV-concept. Deze opvallende verschijning krijgt soepele vormen en een opvallende snuit.

Over de technische specificaties van de elektrische aandrijflijn of een mogelijke productieplanning geeft de Japanse constructeur voorlopig geen bijkomende informatie. In Japan zal ook de vijfde generatie van de CR-V worden getoond, Honda's SUV-model. Onder de motorkap voorziet Honda eveneens een hybride aandrijving. Tot slot heeft het merk ook aandacht voor de 60ste verjaardag en het 100 miljoenste exemplaar van de Super Cub motorfiets. In Tokio zal een nieuwe versie van de Super Cub 110 en de Super Cub 125C worden onthuld.(Belga)