Honda smukt HR-V op

Je kan de vernieuwde Honda HR-V onmiddellijk herkennen aan de voorbumper met de diepere luchtinlaten en de cirkelvormige mistlichten, en de koplampen met een nieuw ontworpen led-dagrijverlichting. Achteraan kregen de lichtblokken eveneens een donkerdere lensbehuizing en tooit een donkere verchroomde versiering de achterklep. De topversies krijgen daarbovenop nog onuitgegeven 17" lichtmetalen velgen, een verchroomde uitlaat en een complete led-verlichting met een donker effect. Tenslotte wordt het palet koetswerkkleuren uitgebreid met Midnight Blue Beam Metallic.

Het interieur van de HR-V krijgt nieuwe stoelen met meer afstelmogelijkheden en extra steun, vooral ter hoogte van de schouders. Ook is de standaard stofbekleding nu van een hogere kwaliteit, terwijl de topmodellen voorzien zijn van een combinatie van stof en leder met dubbele stiksels voor een aantrekkelijker afwerking.

Onder de motorkap is niet veel nieuws te melden, want daar huist nog steeds de 1,5 liter op benzine van 130 pk, gekoppeld aan een manuele zesbak of een optionele CVT. In 2019 worden daar nog een krachtigere 1.5 VTEC met turbo en de 1.6 liter op diesel aan toegevoegd. De gefacelifte Honda HR-V staat vanaf oktober bij de Belgische dealers.(Belga)