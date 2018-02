Honda organiseert rijstage in Assen

Ten Kate Motoren heeft in samenwerking met de school die rijstages organiseert op Assen (Noord-Nederland) een programma voor één dag uitgewerkt waarin theoretische maar ook praktische aspecten van het motorrijden aan bod komen. De deelnemers rijden aanvankelijk op het TT Junior Track en kunnen later ook op het volledige TT Circuit rijden, één van de meest vermaarde Europese circuits.

Het TT Circuit is ook de omloop waar piloten uit de Superbike en de MotoGP aan de slag gaan in competitie-omstandigheden. Het gaat om een echte circuitstage voor de motor, waar de piloten hun eigen capaciteiten en die van hun motor leren kennen. Ten Kate Motoren en de ervaren CRT-instructeurs staan de cursisten de hele dag bij om hen te adviseren, te helpen en om de vering van hun motor juist af te stellen. Let op, het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven kan via volgende link: https://crexperience.nl/order. Er worden twee data voorzien: 18 mei en 13 juli. Inschrijvingsgeld bedraagt 130 euro, inclusief lunch en enkele foto's als aandenken.(Belga)