Honda Jazz verhoogt het ritme

Honda wil het model niet fundamenteel veranderen, het gamma wordt enkel breder met een "Dynamic"-afwerkingsniveau dat eerder op de grotere Civic werd geleverd. Je merkt het verschil voornamelijk aan de koplampen en aan de nieuwe bumper met de hoekiger vormen. De constructeur levert de wagen eveneens in Skyride blauw. De zestienduims velgen en de spiegelkappen worden zwart gelakt. De lichtunits vooraan krijgen leds die voor een specifieke lichtsignatuur zogen. De grootste verrassing van deze Dynamic-versie zit evenwel onder de motorkap want hier vinden we een nieuwe 1.5 benzinemotor die 130 pk levert. Dit is een zeer interessant vermogen voor de compacte Jazz die zich tot nu toe tevreden moest stellen met de 102 pk van de 1.3 liter motor. Deze 1.5 met 130 pk is geen onbekende want hij wordt ook al gebruikt in de compacte HR-V SUV. Het gaat om een atmosferische viercilindermotor. De turboversie met 180 pk wordt gereserveerd voor de Civic. Honda levert deze motorisatie naar wens met een manuele zesversnellingsbak of met een CVT-automaat. Deze versie wordt een blikvanger op het nakende salon van Frankfurt. (Belga)