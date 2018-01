Honda HR-V krijgt update

Op thuismarkt heet de Honda HR-V Vezel, en dat is de versie die hier op de foto's te zien is. Op enkele details na zijn beide varianten identiek zodat we toch al een duidelijk en correct beeld krijgen van de wijzigingen die de compacte SUV weldra zal ondergaan.

De facelift is nogal letterlijk te nemen met de hertekende snuit met strakkere lichtblokken die nauwer aansluit bij de nieuwe huisstijl van de recentste modellen van Honda. Daarnaast werd ook de uitrusting verder uitgebreid en geactualiseerd met onder meer een vernieuwd infotainmentsysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto. Ook de veiligheidsuitrusting is completer met onder andere een adaptieve snelheidsregelaar en een automatische noodremhulp. (Belga)