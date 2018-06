Honda Forza mikt op comfort

De Forza 125 is een van de speerpunten in het gamma van Honda in Europa. Deze scooter kwam in 2015 op de markt en kreeg in 2017 een eerste update. Hij onderscheidt zich door een unieke combinatie van wendbaarheid, comfort, looks en praktische aspecten die weinig andere stadscooters weten te bieden. Zijn 4 takt-viercilinder met 4 kleppen is voorzien van een automatisch start-stopsysteem "Idling Stop".

Qua voorkomen pakt de Forza 125 2019 uit met een nieuw elektrisch regelbaar scherm (over 140 mm). Daarbij blijft de breedte van het stuur (754 mm) onveranderd, net als de hoogte van de spiegels (1.125 mm), zodat de Honda de ideale afmetingen behoudt om vlot tussen de wagens te laveren. Verder maken de richtingaanwijzers en de voor- en achterlichten voortaan gebruik van diodes en verleent de sleutelloze contact niet alleen toegang tot het startsysteem en de opbergruimte, maar voor het eerst op een Honda 125cc scooter ook tot de optionele top-case met een inhoud van 45 liter. Met deze Smart Key op zak sluit de top-case zich automatisch af als de bestuurder zich verwijdert. Tenslotte bestaat het dashboard uit twee analoge tellers voor de snelheid en het toerental naast een digitaal scherm dat kan worden gepersonaliseerd. De nieuwe Forza 125 staat vanaf augustus bij de verdelers met een prijskaartje van 4.999 euro, dat met een top-case oploopt tot 5.299 euro.(Belga)