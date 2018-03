Honda Forza 300 modeljaar 2018

De nieuwe Forza 300 is korter en minder breed dan zijn voorganger en hij weegt ook 12 kg minder. Het elektrisch instelbare windscherm zorgt voor een betere bescherming en er komt een nieuw dashboard met analoge en digitale weergave. In de koffer onder het zadel passen volgens Honda twee integraalhelmen. Ook de wielbasis werd ingekort met het oog op een meer wendbare scooter. Hij staat voortaan op een 14 inch achterwiel en het voorwiel meet 15 inch. De Forza 300 neemt de uitstekende motor van de SH 300i over. Het gaat om een viertakt ééncilinder met 25 pk en een koppel van 27,2 Nm.

Honda belooft een topsnelheid van 129 km/u (+2 km/u) en een (WMTC) normverbruik van 3,22 l/100 km. Zo belooft de constructeur een autonomie van 350 km (tank van 11,5 l). De topcase meet 45 liter, de scooter komt met verwarmde handvaten, alarm en als accessoire worden ook bagagedragers geleverd. De Forza 300 zal vanaf juli 2018 beschikbaar zijn vanaf 5.699 euro.(Belga)