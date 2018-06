Honda CR-V wordt maatje groter

Het plaatsaanbod is altijd één van de troeven geweest van dit Honda-model, waarvan in 1995 de eerste generatie op de makt is gekomen. Deze nieuwe versie die in de loop van het najaar van 2018 op de markt zal komen, word flink groter. De wielbasis werd 4 cm langer en de SUV groeit ook 35 mm in de breedte. Hij wint eveneens 40 mm bodemspeling, waardoor hij - in tegenstelling tot de meeste concurrenten - ruimer inzetbaar wordt bij complexe rijomstandigheden. Honda biedt deze CR-V immers ook aan met vierwielaandrijving.

Deze ruimere proporties komen voornamelijk het interieur ten goede, want achteraan biedt de Japanner liefst 50 mm extra beenruimte in vergelijking met zijn voorganger. Honda belooft ook dat de achterportieren verder open zwaaien, wat de in- en uitstap makkelijker maakt en bovendien de montage van kinderzitjes ergonomischer maakt.

Bepaalde versies krijgen (optioneel) ook twee extra zitjes in de kofferruimte. Wanneer ze niet worden gebruikt, klappen ze weg in de koffervloer. Wie nog meer laadruimte wil, kan ook de achterbank neerklappen met een vlakke laadvloer als resultaat. De constructeur geeft aan dat je zo makkelijk een fiets kan meenemen. Onder de motorkap wordt de 1.5 liter turbomotor voorzien die ook in de Civic wordt gebruikt. Vanaf volgend jaar volgt ook een hybride versie. Die zal slechts vijf zitplaatsen hebben omdat de batterij de montage van extra stoeltjes onmogelijk maakt.(Belga)