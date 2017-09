Honda CR-V 2018, wel als hybrid maar geen diesel

De volgende generatie CR-V zit er niet wereldschokkend anders uit want het design blijft meteen als dusdanig herkenbaar. De vormtaal getuigt van een klassieke look met enkele meer dynamische elementen. De nieuweling oogt breder, hoger en langer dan de huidige versie en hij maakt het verschil met wielkasten die meer in het oog springen en iets hoekiger vormen in de motorkap en op de achterpartij.

Het belangrijkste nieuws zit onder de motorkap waar het nieuwe i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) wordt gelanceerd. Hier worden twee motoren gebruikt. De eerste is een 2.0 viercilinder benzinemotor die als generator/range extender wordt gebruikt. Afhankelijk van de rijmodus (hybride/elektrisch) wordt de wagen aangedreven door een elektromotor. De stroom wordt gemaakt door de benzinemotor met generator. Het teveel aan opgewekte stroom wordt gebruikt om het batterijpack op te laden. Deze CR-V 2018 wordt ook met een "klassieke" benzinemotor geleverd. Het gaat om een 1,5 liter i-VTEC turbo die aan een continu variabele transmissie (CVT) wordt gekoppeld of aan een manuele zesbak. Honda speelt duidelijk in op de jongste evoluties en biedt niet langer een dieselversie aan. Deze nieuwe CR-V zal in de loop van 2018 op de Europese markt worden gelanceerd. (Belga)