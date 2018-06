Honda Civic Type R vestigt record op Spa-Francorchamps

Na voorbije maand het ronderecord verbeterd te hebben op het Magny-Cours GP-circuit, heeft de Honda Civic Type R opnieuw een record beet voor productiemodellen met voorwielaandrijving, dit keer op het F1-circuit van Spa-Francorchamps in België. De sportieve hatchback werd bestuurd door voormalig FIA WEC LMP2-wereldkampioen Bertrand Baguette, die op dit moment in een Honda NSX-GT rijdt in de Japanse Super GT-serie. Hij slaagde erin een rondje af te leggen in een tijd van 2 minuten en 53,72 seconden.

"Met een voorwielaandrijving verwacht je vrijwel altijd onderstuur, maar deze auto is zo in balans", verklaarde Bertrand Baguette na de rit. "Je krijgt direct vertrouwen omdat je veel feedback ontvangt via het stuur, vooral in de +R-modus. Het chassis is heel stijf, de achterkant is stabiel en de voorkant bijt zich goed vast om veel grip te geven. Daarnaast zorgt het aeropakket ervoor dat de auto aanvoelt alsof hij aan de grond kleeft bij hoge snelheden, en ook de tractie is verbazingwekkend."

De Type R Challenge 2018 zal deze zomer nog meer recordpogingen ondernemen op Silverstone, Estoril en de Hungaroring, met als rijders de voormalige Formule 1 wereldkampioen en huidige NSX Super GT-piloot Jenson Button (GB), WTCR-piloot Tiago Monteiro (Portugal) en BTCC-ster Matt Neal (GB).(Belga)