Honda Civic Diesel komt in maart 2018

De Japanse constructeur heeft immers een prima zelfontbrander in de rekken. Het gaat om de 1.6 i-DTEC die ook in de nieuwe Civic zal worden gebruikt. Hij werd grondig aangepast en vooral de interne wrijving werd verlaagd. Er kwamen nieuwe zuigers en er werd aan de vorm van de cilinders gewerkt. Het vermogen van 120 pk blijft behouden en de trekkracht bedraagt nog steeds 300 Nm. De ingenieurs wilden de motor vooral zuiniger en schoner maken. Zo stoot hij slechts 99 gram CO2 per km uit en toch blijven de prestaties niet achter want hij spurt in 10,5 seconden van 0 tot 100 km/u.

Net als de overige Civics, zal deze dieselversie in de Britse fabriek van Swindon worden gebouwd. Deze versie komt in maart 2018 op de markt en er komt ook een versie met de negentrapsautomaat. Het is de eerste keer dat deze transmissie in een voorwiel aangedreven wagen zal worden gebruikt. Deze Civic D zal in Frankfurt worden onthuld naast enkele nieuwe motorisaties. Zo zal Honda er ook de Urban EV Concept tonen en dat wordt de eerste volledig elektrische Honda. Verder zal er een hybride proto staan op basis van de CR-V. (Belga)