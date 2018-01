Hoe een stand op het Autosalon wordt gebouwd: 'Originaliteit en beleving, daar draait het om'

Mitsubishi bekleedt op de ranglijst van de best verkopende merken in ons land plaats 29 en is daarmee veeleer een outsider die sterk staat in het segment van de pick-ups en de 4x4's. De Japanse constructeur kwam de voorbije jaren enkele malen ongunstig in het nieuws door gesjoemel met emissiescores maar het ergste leed lijkt geleden. In mei 2017 kocht Nissan een derde van de Mitsubishi-aandelen, nadat die op een historisch dieptepunt waren aanbeland.

Goed nieuws voor alle betrokkenen: Nissan versterkt zijn positie tegenover zijn directe concurrenten en Mitsubishi haalt een kapitaal- en daadkrachtige partner aan boord die een voortrekkersrol vervult op het vlak van elektromobiliteit.

Op het Brussels Motor Show presenteert Mitsubishi in Belgische première de Eclipse Cross waarmee het een graantje wil meepikken van de SUV-boom.

Mitsubishi heeft hobbelig parcours achter de rug

De geschiedenis van Mitsubishi op de Belgische markt is nauw verbonden met die van de Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens. Die werd in 1975 invoerder van het Japanse merk en bleef dat tot 2003. Toen besliste de directie in Tokio om de distributie in Europa in handen te geven van dochterondernemingen, maar die ingrijpende koerswending leverde niet het verhoopte succes op.

Eind 2011 nam Beherman Group die activiteit over. De gefortuneerde Jacques Beherman kent zowel de Belgische als internationale automobielwereld als zijn broekzak en was op zoek naar een nieuwe partner na het faillissement van Saab en het afhaken van Mazda.

Door de nieuwe activiteit kon de ploeg aan de slag blijven op de hoofdzetel in Kontich en kon werk worden gemaakt van een revitalisering van het merk en dealernet. Het marktaandeel bedraagt nu 0,33 zonder en 0,52 procent mét inbegrip van de pick-ups. Een verdubbeling op korte termijn lijkt een haalbare kaart met de komst van de Eclipse Cross en het toenemend succes van de L200, een werkpaard in een modieus burgerpak.

Een derde eyecatcher op de Mitsubishi-stand in paleis 6 is de Outlander PHEV, een 4x4 plug-in hybride die ook in het nieuwe fiscale regime financieel voordeel oplevert.'

Ann Wittemans is press en public relations manager bij Beherman Group. In een vorig leven werkte zij voor BMW en Opel. Zij is dus vertrouwd met het reilen en zeilen in de automobielwereld en heeft ook praktijkervaring met het organiseren van events voor klanten, maar de eindverantwoordelijkheid dragen voor een stand op het autosalon van Brussel is nog van een andere orde.

'Dit is mijn tweede autosalon en ik heb geleerd van de fouten van vorig jaar. Een goede voorbereiding is het halve werk! Dit keer geen slapeloze nachten meer. Maandagavond 8 januari was onze stand klaar en hij is geworden wat ik ervan had verwacht... een combinatie van originaliteit en beleving. De plannen zijn tot in het kleinste detail gerealiseerd en dat binnen het vooropgestelde budget en tijdsbestek.

'Nog voor de zomer zijn we aan tafel gaan zitten met een aantal creatieve mensen die ons eind augustus hun plannen hebben voorgesteld op basis van onze input. Zij hebben prima werk geleverd waardoor wij meteen op zoek konden gaan naar gespecialiseerde bedrijven om de plannen concrete gestalte gegeven. Een task force binnen Beherman Group heeft vervolgens de voorbereidende werkzaamheden op de voet gevolgd én bijgestuurd waar nodig.

'Op 29 december zijn we begonnen met de opbouw van de stand op de Heizel en na amper 10 dagen was die klaar. Enkele tientallen medewerkers hebben dag en nacht keihard gewerkt om de opdracht tot een goed einde te brengen.

'Mijn taak bestond erin om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen én te houden, om alle medewerkers te motiveren het beste van zichzelf te geven en respect op te brengen voor de inbreng van de anderen. Zoals dat van een goede coach wordt verwacht. Op geen enkel moment is mijn positie in vraag gesteld door de mannen op de werkvloer, want standenbouw is mannenwerk. Heeft het ermee te maken dat je als vrouw eenzelfde rol vervult binnen het gezin? Misschien is dat zo, maar misschien ook niet. Feit is dat ik altijd binnen een mannenwereld heb gewerkt en intussen ook de zwakke kanten van het sterke geslacht ken.'

Niet voor publicatie

Op de indiscrete vraag hoeveel de stand heeft gekost, volgt een ontwapenend sorry. Hoe belangrijk is de Brussels Motor Show voor Mitsubishi dan maar? 'Op de Belgische markt zijn wij een nichespeler met een beperkt werkings- en reclamebudget. Daardoor zijn wij in het straatbeeld veel minder zichtbaar dan de grote merken. Op een autosalon springen de verschillen tussen klein en groot minder in het oog, op de stands maken de professionaliteit en sociale vaardigheden van de informanten het verschil.

'Daarom hebben we ontzettend veel tijd gestoken in de rekrutering en opleiding van onze medewerkers op de stand. We hebben met ieder van hen een persoonlijk gesprek gehad, per slot van rekening vormen zij de kers op de taart. Hun overredingskracht is doorslaggevend voor het commercieel succes van ons merk. Temeer omdat wij hier een kwart tot een derde van onze jaaromzet moeten realiseren. De Brussels Motor Show is immers zowel een kijk- als een koopsalon. Internationaal gezien is dat een vrij uniek concept dat de exposanten bovendien een goede return on investment garandeert.

'Ik heb een sterk vermoeden dat het voorbeeld van Brussel navolging zal krijgen. Ik leid dat af uit het aangekondigd bezoek van een van onze Japanse Chief designer die het concept ter plaatse komt bestuderen.'

Komt de hoofdzetel tussen in de kosten van de stand?

Ann Wittemans: 'De grote merken beschikken over ruime budgetten alsook over speciale teams voor de autosalons waarop de nationale invoerders beroep kunnen doen. Mitsubishi Belux is een onafhankelijke invoerder en geen dochteronderneming; dat maakt dat wij zelf instaan voor concept en kosten. Dat biedt echter het grote voordeel dat wij ons potje zelf kunnen koken, op voorwaarde dat wij rekening houden met een aantal voorschriften inzake het gebruik van het logo en kleuren.'

De opbouw van de stand heeft tien dagen in beslag genomen. Hoeveel tijd krijg je voor de afbraak?

Ann Wittemans: 'Als zondagavond de poorten van de paleizen dichtgaan, wordt meteen met de afbraak begonnen. Wij krijgen daar welgeteld achtenveertig uur de tijd voor.'

Wat gebeurt er met de gebruikte materialen na 21 januari?

Ann Wittemans: 'Wat kan gerecupereerd worden, wordt gerecupereerd! De kostendruk is zo groot en de budgetcontrole zo streng dat van verspilling of verkwisting al langer geen sprake meer is. Elke euro telt. Daarin verschillen de kleine en grote merken nauwelijks van elkaar.'