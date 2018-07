Historische rit van een Saudische pilote met een Jaguar

Aseel is het eerste vrouwelijke lid in de adviesraad van de plaatselijke autofederatie. Tot nu toe had ze nooit eerder op de openbare weg gereden in haar thuisland. Ze werkte samen met Jaguar en riep 24 juni uit tot "werelddag van de bestuurder". Op deze dag kan iedereen ter wereld genieten van het gevoel om met een auto te kunnen rijden. Precies op deze dag vraag Jaguar iedereen om een leuke herinnering te delen (een foto of een anekdote) via #worlddrivingday.

Aseel deed alvast haar verhaal: "Ik hou al sinds mijn jeugd van auto's en daarom is dit een bijzonder emotionele dag voor mij. Dit tot op heden is het leukste moment achter het stuur van een auto. Hoe kan ik deze dag beter vieren dan aan het stuur van een auto als een Jaguar F-Type en dat in mijn thuisland!" Door deze "werelddag van de bestuurder" in het leven te roepen, maakt Jaguar duidelijk wat deze dag betekent voor vrouwen, niet alleen in Saudie-Arabië maar ook in de rest van de wereld.(Belga)