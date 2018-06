Hier is de nieuwe Audi A1

De nieuwe generatie van de Audi A1 maakt gebruik van het modulaire MQB-platform van de VW-groep dat ook al dienst deed voor de VW Polo en de Seat Ibiza. Hiermee werd de kleinste Audi meteen een stuk langer, breder en lager. Dat levert uiteraard ook meer interieurruimte op. Op de achterbank zit je rianter en ook de koffer werd groter met een inhoud 335 liter of 1.090 liter met de rugleuningen plat. In het interieur valt verder het digitale dashboard op met een geïntegreerd MMI-multimediasysteem.

Uiterlijk pakt de A1 uit met een strakke stijl waarbij de prominente grille de voorkant domineert. Hoger geplaatste zijspiegels, een bredere C-stijl en nieuw getekende achterlichtblokken geven de vijfdeurs een vernieuwende stijl die misschien een beetje Aziatisch overkomt. Het koetswerk kan gelakt worden in 11 tinten, waarbij ook meerkleurige combinaties mogelijk zijn.

Even belangrijk nieuws is er onder de motorkap te melden waar nog enkel TFSI-benzinekrachtbronnen huizen. Er is keuze uit een 1.0 met 95 pk of 116 pk, een 1.5 met 150 pk of een 2.0 met 200 pk. Wellicht komt daar later nog een krachtigere, sportieve S1 bij. Schakelen kan met een manuele zesbak of een zeventrapsautomaat.

Wat de uitrusting betreft, is de A1 eveneens bij de les met een resem veiligheidssystemen, de mogelijkheid om autonoom te parkeren, led-verlichting rondom en nog veel meer. In het najaar staat de nieuwe A1 in de Audi-showrooms. (Belga)