HG3 lanceert productreeks van beschermende onderkleding voor motorrijders

Motorrijden is slechts denkbaar met een uitrusting die de bestuurder maximaal beschermt tegen de gevolgen van een eventuele val. De fabrikanten van dergelijke uitrusting trachten al jaren hun producten zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Toch stellen we vast dat hun beschermingssystemen eerder klassiek blijven: motorjassen en -broeken worden nog steeds voorzien van harde of halfharde schelpen.

HG3 is een in België gevestigde start-up die deel uitmaakt van een internationale groep. Op basis van de knowhow van zijn Oostenrijks zusterbedrijf inzake het ontwikkelen van gepaste beschermingen tegen schokken en vibraties, lanceert HG3 nu een productreeks van beschermende onderkleding. Zo ontwikkelde het Oostenrijkse bedrijf een visco-elastische stof met een hoog absorptievermogen die de energie van een schok in warmte omzet. Deze laatste verspreidt zich en wordt via de stof zelf aan de omgeving afgegeven. De absorptiekracht van dit materiaal is dermate groot dat het uiterst licht kan worden gehouden, de dikte beperkt blijft, en de cellenstructuur kan worden geoptimaliseerd. Deze eigenschappen leiden tot een ongeziene soepelheid en finesse.

Alle A-XOC-beschermingen beschikken over een certificering van niveau 2 en zijn fijner, lichter en soepeler dan de overige producten op de markt. Dat maakt ze buitengewoon comfortabel. Het product bestaat in twee verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering bestaat uit een ensemble bestaande uit een onderjas en een lange onderbroek met de A-XOC-bescherming.

De onderjas heeft vooraan een handige ritssluiting en kreeg een velcrostrip mee om de taille makkelijk te kunnen aanspannen. Het weefsel (80 procent nylon en 20 procent elastaan) gedraagt zich als een tweede huid. De broek vertoont dezelfde eigenschappen. In ons vaak wisselvallige klimaat kan het dragen van dergelijke onderkleding bovendien zorgen voor een bijkomende thermische bescherming.

Als tweede productuitvoering zijn deze beschermende elementen afzonderlijk beschikbaar, ter vervanging van die van uw huidige motorkledij. Dat biedt de mogelijkheid om de gewenste look te behouden en toch van een optimale beveiliging te genieten.(Belga)