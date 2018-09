Het nieuwe seizoen start bij Autoworld

Intussen werkt men achter de schermen verder aan de volgende grote expo, die eind dit jaar de 70e verjaardag van Porsche viert. Maar tot die tijd zijn er in Autoworld andere mythische auto's te ontdekken: de Land Rover, de BMW M1 en een reeks bijzonder zeldzame Pegasso's.

Eerst is er de tentoonstelling '70 Jaar Land Rover'. In september wordt de 70-jarige geschiedenis van dit iconische werkpaard geschetst aan de hand van een 12-tal wagens - waaronder de eerste Land Rover die geïmporteerd werd in België (1948) en de spectaculaire Golden Wolf waarvan er slecht zeven werden gebouwd.

Dan volgt van 29 september tot 4 november 2018 '40 Jaar BMW M1'. De M1, ontworpen in 1978 door Giugiaro en zijn bedrijf ItalDesign, werd geproduceerd tot 1981. Het blijft tot de dag van vandaag een icoon en is een van de zeldzaamste modellen in de geschiedenis van BMW. Een tiental van deze M1's, waaronder een paar fraaie raceauto's, zullen tijdens de maand oktober in Autoworld worden tentoongesteld.

En tenslotte staat van 10 november tot 9 december de Pegasso in de kijker. Pegasso's zijn uitermate zeldzame sportwagens - er werden slechts 84 Pegaso's Z-102 gebouwd - die tussen 1951 en 1956 van de band rolden in Spanje. Het doel van deze expositie is om 14 wagens samen te brengen (een record als je weet dat er wereldwijd nog maar een zestigtal exemplaren bestaan) die een maand lang te bezichtigen zijn bij Autoworld. In het rijtje staan onder meer de "Thrill" (Touring) en de Cúpula (ENASA), maar ook een Saoutchik cabriolet, Touring Superleggera, een Serra en een zeldzame race-ENASA met een motor met twee compressoren.(Belga)