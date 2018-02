Het lenteoffensief van Citroën: geen dag te vroeg

Lang voor toonaangevende Duitse merken zoals Audi, BMW of Volkswagen aan autobouwen toe waren, presenteerde André Citroën in 1919 zijn eerste auto. Het is een goed bewaard publiek geheim dat de flamboyante Franse autobouwer Nederlandse voorvaderen had.

Limoenman werd Citroën

Zijn grootvader Barend Limoenman was leerling-horlogemaker in de gerenommeerde Amsterdamse juwelierszaak Rooseboom. Toen Netje, de dochter des huizes, verliefd werd op het hulpje van haar vader, stond die erop dat zijn schoonzoon zijn naam veranderde in Barend Citroen. Het echtpaar kreeg twaalf kinderen van wie het merendeel verwante joodse beroepen zou uitoefenen. Ze zwermden uit over half Europa. Levie Citroen, het achtste kind en vierde zoon, trok naar Warschau en trouwde daar in 1870 met Masza Kleinmann. Het gezin verkaste korte tijd later naar Parijs waar Levie fortuin zou maken met de handel in diamanten.

Maar geld maakt niet gelukkig. Op zijn 42ste stapte de schatrijke maar zwaar depressieve diamantair uit het leven. Zijn zoon André was toen amper zes en werd pas vele jaren later geïnformeerd over de ware doodsoorzaak van zijn vader.

Bij de inschrijving van André in het Parijse Lycée Condorcet verfranste de secretaris van de school diens achternaam door een trema te plaatsen op de 'e' van Citroen.

'Ik wil ingenieur worden'

André Citroën was elf toen hij de Wereldtentoonstelling van 1889 bezocht. Hij raakte diep onder de indruk van de Eiffeltoren, wat zijn grenzeloze adoratie verklaart voor ingenieur Gustave Eiffel. Hij maakte er ook kennis met de eerste stoomauto's van De Dion-Bouton en Bollée en een driewieler van Armand Peugeot. Terug thuis stond zijn besluit vast: ik wil ingenieur worden. In 1900 studeerde hij af aan de Ecole Polytechnique, de beste technische hogeschool van het land. Na zijn militaire dienst ging de jonge ingenieur voor eigen rekening onderdelen produceren voor de auto- en vliegtuigindustrie.

De Eerste Wereldoorlog maakte abrupt een einde aan die industriële activiteit. Maar daarom niet getreurd: de oorlog bood nieuwe kansen. Ten zuidwesten van Parijs bouwde André Citroën een gloednieuwe fabriek met 12.000 werknemers voor de aanmaak van granaten voor het Franse leger.

Na de oorlog liep hier de eerste Citroën A van de band volgens een concept dat werd toegepast in de Amerikaanse autofabrieken. Om de verkoop van zijn automobielen te promoten, bouwde hij een wijd vertakt dealernetwerk uit, lanceerde hij spraakmakende krantenadvertenties en organiseerde overal te lande roadshows. Hij richtte ook een eigen bus- en taxibedrijf op, met 5.000 taxi's alleen al in Parijs. Wie een nieuwe Citroën kocht, kreeg van zijn dealer een autoverzekering aangeboden die tot 25 procent goedkoper was dan de bestaande. De kleinzoon van een Amsterdamse horlogemaker bleek een onuitputtelijke bron van originele en vernieuwende ideeën die zichzelf bestempelde als een wereldverbeteraar die weinig belang hechtte aan maatschappelijke status en persoonlijke rijkdom. Als zoon en erfgenaam van een schatrijke diamantair had hij inderdaad andere wegen kunnen bewandelen.

Traction avant was ver op zijn tijd vooruit

De financiële en economische crisis van 1929 zorgde wereldwijd voor een implosie van de autoverkoop. Eigenzinnig als hij was, weigerde André Citroën de tering naar de nering te zetten. Hij bleef nieuwe technologieën en modellen ontwikkelen en onthulde op het Autosalon van Parijs van 1934 misschien wel de meest legendarische auto ooit, de traction avant. Die was ver op zijn tijd vooruit en werd door zijn concurrenten gebruikt als een inspiratiebron. André Citroën zou echter weinig vreugde beleven aan de nieuwkomer; eind 1934 vroeg hij het faillissement aan en een half jaar later stierf hij in armoedige omstandigheden aan een kwaadaardige maagtumor. De schuldeisers verkochten het bedrijf annex fabrieken aan de broers Michelin die erin slaagden het merk van de ondergang te redden zonder een sociaal bloedbad aan te richten.

Alliantie met Peugeot leidde tot groot imagoverlies

In het kader van een tweede reddingsoperatie, ditmaal in 1975, werd Citroën opgeslorpt door aartsrivaal PSA (Peugeot Société Anonyme) en dat hebben ze geweten aan de Quai de Javel. Binnen PSA Groupe kreeg Citroën een figurantenrol toebedeeld wat leidde tot een groot imagoverlies voor het eens zo prestigieuze merk.

Met de komst van Carlos Tavares aan de top van PSA Groupe in 2014 werden de kaarten opnieuw geschud en kreeg Citroën binnen de autogroep opnieuw de nodige ondersteuning en aandacht vanuit de PSA-hoofdzetel aan de avenue de la Grande Armée.

Derde generatie Berlingo nog praktischer en comfortabeler

Door de nieuwe merkenstrategie binnen de PSA Groupe kleurde de hemel langzaam maar zeker op voor Citroën. Aan de ene kant kon het profiteren van synergiën met Peugeot en aan de andere kant mocht/mag het eigen accenten leggen op het vlak van merkidentiteit, comfort en design. Zo zorgt het Citroën Advanced Comfort-programma voor een nieuwe comfortbeleving inzake rij-, leef- en functioneel comfort, wat resulteert in een grotere gemoedsrust voor bestuurder en passagiers.

Een concrete vertaling hiervan vinden we terug in de derde generatie Berlingo, die in wereldpremière gaat op het komende Autosalon van Genève. De Berlingo is een bestseller binnen het Citroën-gamma. Sinds zijn introductie in 1996 werden 3,3 miljoen exemplaren verkocht. In Europa is hij de op één na meest verkochte ludospace en na de C3 het best verkochte model van Citroën.

Zijn troeven, modulariteit en royale binnenruimte, zijn verder verbeterd. Oordeel zelf: drie eenvoudig wegklapbare, losse achterste stoelen, vlakke laadvloer, neerklapbare voorste passagiersstoel, 2,70 m laadlengte en 100 liter bijkomende bagageruimte.

Deze derde generatie is best in class qua ruimte en flexibiliteit en gaat met haar tijd mee: 19 assistentie/parkeerhulp- en 4 connectiviteitsystemen, nieuwe milieuvriendelijke benzine- en dieselmotoren en EAT8-automaat. De Berlingo blijft leverbaar in een M- en XL-versie, respectievelijk 4,40 m en 4,75 m lang met 5 of 7 zitplaatsen.

De Berlingo met het robuuste uiterlijk van een alleskunner richt zich in de eerste plaats tot gezinnen en senioren met een actieve levensstijl die belang hechten aan ruimte, functionaliteit, design en comfort. De nieuwkomer beschikt over een hogere en kortere motorkap waardoor de bestuurder een beter overzicht heeft over het verkeer.

Het interieur is compleet vernieuwd, de kwaliteit van de afwerking en gebruikte materialen laten een overtuigende indruk na, het zwevende dashboard, de talrijke opbergvakken en apart openende achterruit komen tegemoet aan de vraag van de consument naar maximaal bedieningsgemak. Daartoe dragen ook de grote zijschuifdeuren met elektrisch bedienbare ruiten bij.

Voor precieze gegevens over verbruik, CO2-uitstoot, prestaties en commentaar op het rijgedrag en comfort is het wachten op de resultaten van een uitvoerige roadtest verderop het jaar. De marktintroductie van de derde generatie Berlingo is gepland voor de tweede helft van 2018.

Naar aanleiding van het komende Autosalon van Genève haalt Citroën ook het doek van de nieuwe C4 Cactus, een compacte hatchback die in tal van opzichten een waardig alternatief is voor menige compacte SUV. Want minder duur en milieu- en gebruiksvriendelijker met een zee van ruimte en een zeer hoog comfortniveau.