Te duur voor een impulsaankoop

De ideale vakantie bestaat niet. Reis je alleen, heb je niemand om vreugde of verdriet te delen. Reis je in gezelschap van familie of vrienden, blijkt dat die meestal een eigen voorstelling hebben van een onvergetelijke vakantie. Daardoor ontaardt die vaak in een onvergetelijke vakantie in negatieve zin, eentje die achteraf voor nachtmerries zorgt.

...