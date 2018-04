Hervormde typegoedkeuring personenwagens goedgekeurd in Europees Parlement

Het parlement keurde met een grote meerderheid het akkoord goed dat zijn onderhandelaars met de EU-lidstaten gesloten hebben. Vanaf 1 september 2020 moeten de nieuwe Europese regels ervoor zorgen dat de kwaliteit van de tests die uitgevoerd worden op nieuwe automodellen omhoog gaat. Die zullen moeten gebeuren onder reële omstandigheden ('Real Driving Emissions Test'). Zowel bij die typegoedkeuring als bij het markttoezicht zal Europa een grotere rol spelen. Sjoemelende autoconstructeurs riskeren boetes die oplopen tot 30.000 euro per voertuig. De nieuwe wetgeving komt er in de nasleep van Dieselgate.

Elke Europese lidstaat zal in de toekomst minstens één test moeten uitvoeren per 40.000 voertuigen die jaarlijks ingeschreven worden. Twintig procent van die tests moet betrekking hebben op de uitstoot, tenzij het om minder dan vijf tests gaat. Kathleen Van Brempt vindt het schandalig dat die drempel is ingebouwd, een uitzondering waar volgens haar met name minister van Economie Kris Peeters voor gepleit heeft tijdens vergaderingen met zijn Europese collega's. "België beschikt vandaag niet eens over een erkend labo dat uitstoottests kan doen", zegt ze.

Het is nu nog aan de lidstaten om de tekst goed te keuren, maar dat is slechts een formaliteit.(Belga)