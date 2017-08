Heeft Audi ook gesjoemeld met chassisnummers?

VW-dochter Audi raakt steeds dieper verstrikt in de affaire rond het gesjoemel met de emissiescores van een aantal dieselmotoren van Volkswagen die ook terug te vinden zijn in populaire modellen van VW en zijn dochtermerken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Audi-topman Rupert Stadler heeft bijna twee jaar lang ontkend op de hoogte te zijn geweest of te hebben meegewerkt aan de frauduleuze praktijken. Onderzoek door het Amerikaanse en Duitse gerecht én getuigenissen van (ex)medewerkers hebben aangetoond dat Audi wel degelijk sjoemelsoftware heeft geïnstalleerd op zijn dieselmotoren. Sindsdien staat de Audi-baas zwaar onder druk. In de Duitse media gonst het van geruchten over een mogelijk voortijdig aftreden van Stadler.

