Harley-Davidson zorgt voor verrassing

Zopas toonde het Amerikaanse motormerk beelden van prototypes die al voor de nodige ophef zorgden. Met de Pan America wil Harley-Davidson zich blijkbaar in het segment van de grote trails storten. Dit model maakt gebruik van een nieuw platform en krijgt een 1250 cc V-twin aangemeten. Het merk wil dit project realiseren tegen 2020. Van deze basis wil men ook een Streetfighter (een zeer stoere roadster) en een Custom afleiden.

Voor de buitenlandse groeimarkten wil Harley-Davidson ook enkele modellen met een kleinere cilinderinhoud (250-500cc) ontwikkelen. Verder zit er ook een 100% elektrische motorfiets in de pijplijn, LiveWire, die reeds in 2019 zou worden gelanceerd! Dit is nog niet alles, want er is ook sprake van nog meer elektrische modellen van een kleiner formaat, die zich meer richten op gebruik in een stedelijke omgeving. Kortom, Harley-Davidson lijkt de volgende jaren voor enkele verrassingen te zullen zorgen.(Belga)