Harley-Davidson en Jeep vernieuwen partnership

Men bouwt verder op het succes van de voorbije vier jaar en Jeep wil voortaan nog sterker aanwezig zijn op drie belangrijke Harley-Davidson-evenementen op Europese bodem: het Eurofestival in Saint-Tropez, Frankrijk (7-10 juni), de 115de verjaardag van Harley-Davidson in Praag, Tsjechië (5-8 juli) en de European Bike Week aan de Faaker See in Oostenrijk (4-9 september). Jeep zal het ganse jaar deelnemen aan tal van Harley-Davidson evenementen, waaronder de Africa Bike Week in Zuid-Afrika (26-29 april), de Rally van Toscane in Italië (25-27 mei) en Thunder in The Glens in Aviemore, Schotland (24-27 augustus). Jeep zal eveneens voertuigen tentoonstellen op plaatselijke evenementen in de ganse EMEA-regio. Bezoekers krijgen de kans om het hele Jeep-gamma te ontdekken en proefritten te maken. Op elk groot evenement zal een "special guest" zijn: en dat wordt telkens één van de nieuwe producten uit het Jeep-gamma, zoals de gloednieuwe Wrangler. Alle modellen kunnen zowel op de weg als offroad worden proefgereden. Op dezelfde evenementen kan men ook het volledige gamma (2018) van Harley-Davidson - waaronder de nieuwe Softail - testen. Tal van Jeep-dealers zijn beschikbaar om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. Bezoekers kunnen er ook officiële Jeep en Harley-Davidson merchandising kopen. De leden van de H.O.G. Club kunnen er ook genieten van een uitzonderlijk aanbod en voorkeurstarieven wanneer ze een nieuwe Jeep kopen.(Belga)