Harley-Davidson 2018: Softail in de kijker

De Harley-Davidson Dyna (voor Dynamic) modellen waren jarenlang belangrijk voor het gamma want ze waren het toegansticket voor de "grote Harley's" (in tegenstelling tot de kleine Sportsters). Wie het gamma een beetje kent, zal begrijpen dat er iets teveel modellen en versies bestonden. Dat zorgde ook op vlak van productie voor extra kosten. Daarom verdwijnt de Dyna en wordt het Softail gamma breder. Hij krijgt ook een dynamischer rijwielgedeelte in combinatie met de nieuwe Milwaukee-eight motor waardoor hij ook een stuk sportiever wordt. De Softails worden lichter en stijver en de demping is volledig herzien. Zo zit de achterste demper voortaan onder het zadel, voorheen zat hij onder de motor. De motor is een Milwaukee-eight, beschikbaar als 1745 cc (107 C.I.) en 1870 cc (110 C.I.).

Het merk wil echt technologisch evolueren want de Fat Bob heeft voortaan recht op hedendaagse technologie met een led koplamp (Daymaker). Om zijn look nog meer te bevestigen zitten ronde de 16 inch velgen "big balloon"-banden, we zien ook een korte 2-in-1 uitlaat en een ingekort spatbord achteraan. We weten al dat deze Fat Bob 2018 17.800 euro zal kosten. Het nieuwe Softail-gamma zal uit acht modellen bestaan.(Belga)