Hackrod print Bandita Speedster in 3D

De nieuwe technologieën in de industrie openen heel wat ongekende mogelijkheden voor de autobouwers. Zowel op vlak van concepten als voor de ontwikkeling en de bouw van de voertuigen. Zo laat augmented reality toe de auto van uw dromen vrij eenvoudig te realiseren. Dat beweert althans het Californisch bedrijfje Hackrod dat met behulp van kunstmatige intelligentie en 3D-printing auto's op maat wil produceren.

Het eerste resultaat is de Bandita Speedster concept car met een fraai koetswerk in de stijl van de sportwagens uit de jaren 50. Hackrod gebruikt een basischassis en monteert daarop een koetswerk dat de klant wenst of bedacht heeft. Het geheel wordt tot in de details ontwikkeld via augmented reality en vervolgens 3D geprint in aluminium of een ander materiaal. Het klinkt nog futuristisch maar het zou wel eens snel realiteit kunnen worden op de markt van exclusieve sportwagens.(Belga)