GTI Coming Home in Wolfsburg

Aan het einde van deze warme zomer nodigt Volkswagen fans en GTI-eigenaars uit voor dit bijzondere treffen. GTI-rijders kunnen met hun eigen wagen op de Volkswagen-site rijden waar de eerste Golf GTI in 1976 van de montageband is gerold. De sfeer is vergelijkbaar met die van de Wörthersee-meeting met tal van attracties en foodtrucks voor de aanwezigen. Eén en ander wordt in samenwerking met Autostadt in Wolfsburg georganiseerd maar de eigenlijke meeting vindt plaats in de Wolfsburg Arena. Tussen het Autostadt museum en de Arena zullen klassieke VW busjes pendelen om de bezoekers van en naar de 2 locaties te brengen. Volkswagen neemt de gelegenheid te baat om ook de Golf GTI TCR Concept te tonen. De concept versie is één van de snelste GTI's en werd eerder getoond tijdens het Wörthersee evenement. Diens turbomotor levert 290 pk en de GTI TCR haalt een topsnelheid van 264 km/u. Ook de volledig elektrisch aangedreven I.D. R Pikes Peak die een record neerzette op de gelijknamige heuvelklimrace zal op de GTI Coming Home Wolfsburg te zien zijn. (Belga)