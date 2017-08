Grote veiling op Schloss Dyck

Volgend weekend 5 en 6 augustus start in Duitsland Schloss Dyck, een groots oldtimerevenement met de klemtoon op Duitse klassiekers in de tuin van een schitterend kasteel uit de zeventiende eeuw. De voorbije jaren heeft het evenement aan maturiteit gewonnen en het is een vaste afspraak geworden die qua omvang vergelijkbaar is met Britse evenementen zoals Goodwood.