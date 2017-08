Grote Moto Guzzi 2017 meeting komt eraan

Het merk met de vleugels lijkt wel Klein Duimpje binnen de motorindustrie. Moto Guzzi is vooral een merk voor liefhebbers met een trouw koperspubliek van mensen die de V-twin motoren met hun uitgesproken karakter waarderen. Deze editie van de grote meeting is bijzonder omdat de fabrikant de vijftigste verjaardag van de V7 viert. Dat is één van de meest emblematische modellen en het zit vandaag nog steeds in het gamma, zijn het in een moderner jasje.

Er worden duizenden motards verwacht uit heel Europa en sommigen komen zelfs van verder. De organisatoren zijn er gerust in want vorig jaar werden ruim 25.000 deelnemers geteld. De festiviteiten starten op vrijdag 8 september met de opening van het museum en de officiële shop. Zaterdag kunnen Guzzi-adepten een kijkje nemen tussen de productielijnen die al sinds het prille begin van deze mythische Italiaanse V-twins in gebruik zijn. Men kan er uiteraard ook de bekende windtunnel bezichtigen. In het hart van de Guzzi Village zullen heel wat bijzonderheden worden getoond en er worden ook diverse activiteiten gepland (testritten, demo's, shopping).

Het volledige programma kan men online raadplegen via www.motoguzzi.com. (Belga)