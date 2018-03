GoodYear Oxygene is band van de toekomst

Goodyear komt naar het Zwitserse autofeest met de "Oxygene", de groene band van de toekomst. De band maakt gebruik van een open structuur die de nodige stabiliteit en comfort biedt. De open ruimte tussen de geweven textuur wordt opgevuld met levend mos dat zich voedt met water van de rijbaan. Omdat het mos zorgt voor fotosynthese absorberen deze banden onder invloed van licht ook CO2 die ze omzetten in zuurstof. De structuur van de "Oxygene" banden wordt van materiaal van gerecycleerde banden vervaardigd.

Het mos in de banden kan nog meer dan koolstofdioxide omzetten in zuurstof. Bij de fotosynthese wordt ook energie opgewekt in het geval van de Oxigene-band gaat dat over elektriciteit. Die wordt gebruikt om de voelers die in het karkas van de band worden geïntegreerd te voeden. Deze sensoren kunnen onder andere informatie geven over temperatuur van het wegdek. Er zou ook voldoende stroom overblijven om de flank van de band te verlichten. Zo zou de kleur van de band ook kunnen veranderen in functie van het gebruik, waardoor hij mogelijk rood wordt bij het remmen. Zo worden andere weggebruikers beter geïnformeerd. Het concept biedt nog meer veiligheid omdat de bandenspanning niet te laag kan zijn. De band is immers gevuld met mos in plaats van lucht.(Belga)