Gillet Vertigo PIKE'X PEAK klaar voor de strijd

Het geesteskind van Tony Gillet krijgt nogmaals een nieuw leven. Ditmaal ontwikkelde de Waalse constructeur een specifieke raceversie van zijn GT voor de Pike's Peak klimrace in Colorado. Deze PIKE'X PEAK is nog in volle ontwikkeling en legde enkele dagen geleden zijn eerste testrondjes af op het circuit van Zolder. Aan het stuur zat Vanina Ickx die ook zal deelnemen aan de race die op 24 juni plaatsvindt. Die doop verliep vlekkeloos. Nu ondergaat de motor nog testen op een proefbank in Keulen en volgen nog nieuwe testritten in Mettet en Alès, alvorens de fraaie bolide naar de Verenigde Staten wordt verscheept.

"Ter plaatse zijn er daar drie testdagen voorzien", legt Jean-Michel Delporte uit, de technisch verantwoordelijke van het project. "Op woensdag 20 juni kan Vanina sector 2, dat zijn 19,93 km van de wedstrijd van Pikes Peak, onder de knie krijgen. Op donderdag 21 juni wordt dan de derde sector, het hoogste stuk, gebruikt. De kwalificaties, die de startorde zullen bepalen voor de race op zondag 24 juni, vinden plaats op vrijdag 22 juni in de eerste sector, aan de voet van de berg."(Belga)