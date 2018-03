GFG Sybilla is mooi, snel en schoon

GFG staat voor de initialen van Giorgietto en Fabrizio Giugiaro, de gereputeerde autodesigners die voorheen bekend waren van hun creaties bij Italdesign. De heren staan voortaan op eigen benen zodat ze hun ideeën weer volledig de vrije loop kunnen laten. Dat leverde onder meer de fraaie Sybilla concept car op. Die valt op met zijn gigantisch panoramisch dak dat van de voor- tot achterzijde van de wagen doorloopt en zowel naar voor openschuift als ook gedeeltelijk naar boven openklapt om de instap van de inzittenden te vereenvoudigen.

De futuristische GFG Sybilla is 5 meter lang, biedt plaats aan vier personen en zit boordevol vernuftige gadgets. De aandrijving gebeurt door vier elektromotoren die gezamenlijk 536 pk produceren. Daarmee is een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden mogelijk. De batterij verzekert een rijbereik van 450 kilometer.(Belga)