Gerry McGovern van Land Rover is designer van het jaar

De prijzen werden toegekend door een jury van 15 experts uit de auto-industrie, sport, architectuur, mode, design, cultuur en media. In deze jury zaten dit jaar onder meer de architect Jean Michel Wilmotte, de styliste Chantal Thomas, de designer Anne Asensio en Étienne Gernelle, directeur van het weekblad Le Point. Zij werden vooral verleid door de nieuwe Land Rover Velar, maar ook door de talrijke andere creaties die de voorbije jaren uit de pen van Gerry McGovern vloeiden en sterk het imago en de uitstraling van Land Rover bepaalden. De designer was uiteraard in de wolken met deze bekroning: "Mijn team heeft hard gewerkt om de voertuigen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat onze klanten er hun hele leven van blijven houden, omdat het wagens zijn waarmee ze een emotionele band hebben opgebouwd."(Belga)