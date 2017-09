Genesis onthult G70

De top van het middenklassesegment wordt beheerst door de Duitse merken met de onoverkomelijke Audi A4, BMW 3 Reeks en Mercedes-Benz C Klasse. Die kleppers wil de Genesis G70 nu voor de wielen gaan rijden. Dit model past in het gamma onder de G80 en G90 en wordt eind dit jaar officieel aan het publiek voorgesteld op het Salon van Los Angeles. Daarna zou de G70 snel op de Amerikaanse markt komen, maar over de Europese marktintroductie is nog niets bekend, al zou die toch niet te lang op zich laten wachten.

De Genesis G70 heeft een formaat vergelijkbaar met de Stinger van zustermerk Kia: een lengte van 4,69, een breedte van 1,85 meter, een hoogte 1,40 meter en een wielbasis van 2,84 meter. Voor de aandrijving zijn enkele pittige diesel- en benzinemotoren voorzien. Een 370 pk sterke 3,3 liter V6 biturbo zit in de sportiefste variant. Daarnaast is er nog keuze uit een 2,0 liter viercilinder turbobenzinemotor met 254 pk en een 2,0-liter turbo van 200 pk.

Op vlak van uitrusting komt de Genesis G70 niets te kort met een multimediasysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto en de recentste rijhulpsystemen met onder meer Driver Awareness Warning, Highway Driving Assist, Forward Collision Avoidance Assist, Blind Spot Collision Warning. Meer nieuws over de G70, concretere gegevens en een lanceringsdatum voor Europa zullen bekend gemaakt worden na de officiële lancering in Los Angeles.(Belga)