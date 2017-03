Formule 1: Mercedes vertrekt als logische favoriet maar onderschat Max Verstappen niet

2016 was zonder twijfel het spannendste jaar in de Formule 1 ooit. De strijd om de wereldtitel tussen de Mercedes-piloten Lewis Hamilton en Nico Rosberg bleef spannend tot in de allerlaatste ronde van de allerlaatste Grand Prix. Uiteindelijk werd de regelmaat van Rosberg beloond en de driestheid van Hamilton afgestraft. De drievoudige wereldkampioen toonde zich vaak de snellere piloot maar beet zich uiteindelijk de tanden stuk op de durf en verbetenheid van zijn maatje met wie hij ruim vijftien jaar lang op zowat alle autocircuits ter wereld samen onderweg was geweest. Omdat er maar één van beiden wereldkampioen kon worden, ging de strijd ten koste van hun vriendschap. Onder topsporters is die zelden van lange duur.

Zorgen kleine teams voor de verrassing?

Mercedes was ook in 2016 superieur. Het beste team, met de beste piloten en beste ingenieurs, met de beste motoren én het grootste budget won voor het derde jaar op rij de wereldtitel bij de piloten én constructeurs. Maar omdat dit jaar zowat alles nieuw is in de koningsklasse van de autosport vertrekken alle teams in principe vanaf nul. Theoretisch speelt dat in het nadeel van de grote teams wier technologische voorsprong ongedaan is gemaakt door de nieuwe regels. En dus zouden de kleine teams weleens voor een aangename verrassing kunnen zorgen. Insiders kijken in de richting van onder meer Renault.

Alles nieuw op uitzondering van de motoren

Marc Cornelissen volgt als autosportjournalist van het Belang van Limburg al vele jaren de Formule 1 en heeft een rechtstreekse lijn met Max Verstappen. "Op uitzondering van de motoren is alles nieuw. In het geval van Renault en Honda geldt dat ook voor de motoren. De banden zijn veel breder geworden waardoor ze meer grip hebben in trage bochten. De bolides zelf zijn ook breder en lager geworden, waardoor ze meer downforce creëren en dus sneller door de bochten kunnen gaan. In het verleden beoogden reglementswijzigingen het verhogen van de veiligheid; dit keer stond het verhogen van de snelheid voorop, met de bedoeling de spektakelwaarde een boost te geven. Bij de recente testen in Barcelona lagen de rondetijden gemiddeld 3 à 4 seconden lager in vergelijking met vorig jaar. Ferrari liet de beste indruk terwijl het McLaren-team van Stoffel Vandoorne over de ganse lijn ontgoochelde. Mercedes ging volgens mij niet voluit en blijft de logische favoriet voor de wereldtitel. Het merk met de ster beschikt gewoon over het sterkste team en het grootste budget en heeft met Valtteri Bottas een uitstekende vervanger gevonden voor Rosberg."

Max Verstappen kan wereldkampioen worden, zeker weten

Hoe hoog schat jij de kansen in van wonderboy Max Verstappen?

Marc Cornelissen : "Verstappen start voor het eerst in een topteam aan het seizoen, is betrokken geweest bij de voorbereiding van het nieuwe seizoen en geniet dezelfde status als zijn teammaat Daniel Ricciardo. Samen vormen zij het sterkste duo in de F 1; beschikken zij over een competitieve auto dan kan één van beiden dit jaar wereldkampioen worden, waarbij ik de kansen van Max hoger inschat. Hij is een uitzonderlijk talent en gaat elke race voor de volle honderd procent. Max is een winnaarstype en beschikt over alle kwaliteiten om in de voetsporen te treden van de allergrootste kampioenen. Herinner je de laatste Grand Prix van het seizoen in de stortregen van Interlagos. Vanuit een verloren positie slalomde hij op een meesterlijke manier naar de derde plaats. Du jamais vu! Of hij kans maakt op de wereldtitel hangt af van de Renault-motor in zijn Red Bull. Tijdens de testen in Barcelona had die te kampen met problemen maar volgens Renault zijn die opgelost. Wait and see, zondag weten we meer."

Wat mogen we verwachten van de honderd procent Belgische piloot Stoffel Vandoorne?

Marc Cornelissen : "Vandoorne is een toppiloot, zonder de minste twijfel. Hij beschikt over meer ervaring dan Max maar zijn McLaren-team verkeert in crisis. De testsessies in Barcelona zijn uitgedraaid op een fiasco. Stoffel moet hopen dat de Honda-motor alsnog vleugels krijgt. Dat is geen prettig vooruitzicht, maar hij zal binnen het Formule 1-wereldje niet worden afgerekend op het falen van zijn team. Slaagt Stoffel erin om gelijke tred te houden met zijn teammaat Fernando Alonso, dan moet hij zich geen zorgen maken over zijn toekomst in de F 1. Voor zijn ervaren teammaat is de situatie ronduit dramatisch: zijn carrière loopt stilaan ten einde en een derde wereldtitel zit er voor hem niet meer in. Moet hij in de onderlinge duels met Stoffel ook nog eens het onderspit delven, dan wordt het voor hem geen afscheid in schoonheid."

Nieuwe bazen, nieuwe wetten

Niet alleen Nico Rosberg is er aanstaande zondag niet meer bij, dat geldt ook voor Bernie Ecclestone. Decennialang heeft hij met ijzeren hand de Formule 1 geleid en uitgebouwd tot een publieksevent dat live in de hele wereld op de buis komt en de kassa doet rinkelen. De inmiddels 84-jarige excentrieke duivel-doet-al is een van de rijkste mensen van Engeland geworden. Aan zijn alleenheerschappij in de Formule 1 is definitief een einde gekomen.

Nieuwe bazen betekent nieuwe wetten. Volgens Marc Cornelissen hebben de social media hun intrede gedaan en krijgt de vermarkting van de Formule 1 een nieuwe dimensie. "Onder Ecclestone was het de teams en piloten verboden om met de media te communiceren zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Wie de strenge regels niet respecteerde, kon een kruis maken over zijn toekomst in de Formule 1. Vanaf nu mogen de piloten zelf boodschappen en beelden de wereld insturen en reageren op tweets van fans. Max Verstappen heeft die job aan zijn zus toevertrouwd. Zij zal hem voortaan overal vergezellen. De nieuwe F 1-bazen hopen via de social media de jongeren actiever te kunnen betrekken bij de Formule 1 en zo de koningsklasse van de autosport aantrekkelijker te maken voor potentiële sponsors en adverteerders. Op dat vlak blijft alles bij het oude."

In Melbourne staat nog een derde piloot met Belgische roots aan de start. Lance Stroll moet nog 19 worden, zijn vader is Canadees en heeft fortuin gemaakt in de modewereld. Off the record is te horen dat vader Lawrence Stroll 80 miljoen uit eigen zak heeft betaald om zijn zoon een zitje in het Williams-team te bezorgen. Zijn moeder is in Wallonië geboren, maar zij treedt zelden uit de schaduw van haar ambitieuze en succesvolle mannen. Lance begon op zijn vijfde met karten en won vorig jaar zowel de Formule 4 als de Formule 3. Zijn carrière vertoont grote gelijkenis met die van Max Verstappen. Benieuwd of hij even snel en cool is in een direct duel met Mad Max.