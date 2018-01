Formula E onthult nieuwe elektrische racewagen

De Formula E profileert zich als een innovatieve, futuristische en ecologische tegenhanger van de Formule 1. Dit gebeurt met elektrisch aangedreven eenzitters die racen in wereldsteden als Rome, Berlijn, Hong-Kong of New York. Voor het vijfde seizoen dat eind 2018 en begin 2019 wordt verreden, pakt deze serie uit met een compleet nieuwe racewagen.

Ook de 'Gen 2' racewagen wordt ontwikkeld door Spark Racing Technologies maar is een verdere evolutie van de eerste generatie. Een belangrijk verschil is dat de elektrische bolides een grotere batterij (54 kWh i.p.v. 28 kWh) krijgen, waarmee ze voortaan de volledige wedstrijd kunnen uitrijden. Nu moet er omwille van de beperkte capaciteit halfweg de race van auto gewisseld worden om de finish te halen.

Verder wordt ook het Halo hoofdbeschermingssysteem voorzien, dat het volgende seizoen ook voor het eerst in de Formule 1 en Formule 2 wordt gebruikt. Deze 'hoepel' boven de open cockpit is niet meteen mooi te noemen, maar hij zou wel een belangrijke extra bescherming moeten bieden bij een koprol of wanneer de ene wagen bovenop de andere belandt.

Momenteel is het seizoen 2017-18 nog aan de gang met de Gen 1 wagens, met onder meer onze landgenoot Jérôme d'Ambrosio aan het stuur. De finale wordt half juli in New York verreden. (Belga)