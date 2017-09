Ford Transit Plug-in Hybrid ondergaat ultieme test in London

Vanaf eind 2017 zal een 20-talexemplaren in London worden getest door professionals die hem in een stadsomgeving zullen gebruiken. De productiestart is voorzien voor 2019. De Transit Custom PHEV beschikt over een elektrische aandrijving waarmee een zuiver elektrische autonomie van 50 km mogelijk is. Via een laadcontact op het koetswerk kan men de batterijen opladen aan een publiek of privaat stroomnet. De Ford beschikt over een verbrandingsmotor maar het zou om de compacte 1.0 Ecoboost-motor gaan die nooit zelfstandig de wielen aandrijft. Hij werkt immers als range extender en de 1.0 levert op die manier stroom om de batterijen op te laden en om de elektromotor te voeden. Qua batterijen hebben de ingenieurs een erg platte en compacte module voorzien die over waterkoeling beschikt. Ze zit onder het chassis en neemt geen laadruimte in beslag. Met de kleine benzinetank is een autonomie van 500 km mogelijk. Ford wil voorlopig geen technische specificaties kwijt en wacht op de resultaten van de testvloot in London die binnen 12 maanden beschikbaar zullen zijn. Heel veel experten geven aan dat het gebruik van grotere motoren en vooral dieselmotoren in de komende jaren zinloos wordt. Vooral omdat heel wat overheden vervuilende diesels willen bannen uit drukbevolkte gebieden. In de regio London wordt wekelijks 13 miljoen kilometer afgelegd door lichte vrachtwagens. Tijdens de spitsuren rijden liefst 7.000 bestelwagens in en om London. (Belga)