Ford Tourneo Custom: fraai werkpaard

Ford lanceert begin volgend jaar zijn nieuwe Tourneo Custom, een polyvalente bestelwagen voor personenvervoer die plaats biedt aan 9 inzittenden. Het vernieuwde interieur werd gebouwd met kwalitatieve materialen en men heeft vooral de geluidsisolatie verbeterd. Ook de jongste personenwagentechnologie zoals een intelligente snelheidsregelaar en SYNC 3 connectiviteit werd geïntegreerd.

De Tourneo Custom kan ook rekenen op de jongste Ford vormtaal die ook bij de personenwagens wordt gebruikt zoals het trapeziumvormige radiatorrooster dat ter hoogte van de smalle koplampen wordt gemonteerd. Een en ander past perfect bij de gespierde koetswerklijnen. Alle versies worden uitgerust met nieuwe led dagrijlichten en de topversies hebben recht op krachtige xenonlampen.

Hij wordt aangedreven door de Ford EcoBlue dieselmotor die naar wens 105 pk,130 pk of 170 pk levert (CO2 emissie vanaf 162 g/km). Om te voldoen aan de wensen van veeleisende particulieren of professionals, is hij ook beschikbaar met een top afwerkingsniveau zoals de Titanium X. Dit omvat een lederen bekleding, SYNC 3 met navigatie, achteruitrijcamera en standaard xenon koplampen. (Belga)