Ford toont elektrische auto

Ook Ford ontsnapt niet aan de dalende CO2-waarden waaraan nieuwe wagens moeten voldoen. Vanaf 2021 moet de gemiddelde uitstoot van nieuwe modellen tot 95 gram CO2 per km worden teruggeschroefd. De enige oplossing die constructeurs nog rest om dit op (heel) korte termijn te realiseren is (gedeeltelijk) elektrische aandrijving.

Daarom kreeg het nieuw opgerichte Ford Team Edison de opdracht om een auto op een totaal andere manier te ontwikkelen. Bij een elektrische aangedreven wagen kan men immers afwijken van het klassieke concept met een grote motor/versnellingsbak combinatie onder de motorkap. Daarom mag het team 'out of the box' denken om nieuwe oplossingen te lanceren. Het design is echter klassiek, want het is geïnspireerd op dat van de nieuwe Mustang. Tenminste, dat is wat we afleiden van dit eerste teaserbeeld.

Ford geeft ook aan dat het meer wil leveren dan alleen een leuk rijdende elektrische auto. De constructeur wil er ook een 'ecosysteem' rond creëren en dan doelt het merk wellicht om een intelligente laadinfrastructuur of een systeem waarbij de wagen een actief element wordt in de stroomhuishouding van een gezinswoning. Het model waarvan we nu de eerste glimp te zien krijgen zal in 2020 op de markt komen en moet een rijbereik van ongeveer 480 km halen. Ford heeft plannen om op termijn een gamma van 16 elektrische modellen uit te bouwen.(Belga)