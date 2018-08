Ford Ranger Raptor ook voor Europa

Vandaag is het de beurt aan de Raptor-versie van de Ranger pick-up. Deze stoere terreinmachine maakt zijn debuut op Gamescon in Keulen. De terreinbolide maakt ook zijn opwachting in de game Forza Horizon 4, meteen de reden waarom hij in Keulen debuteert. Deze Raptor werd ontwikkeld door Ford Performance. Medio volgend jaar zal hij te koop zijn op de Europese markt. Ondanks de Amerikaanse looks, zit er een Europees georiënteerde viercilindermotor in het vooronder. Hij wordt immers aangedreven door een tweeliter EcoBoost motor die 213 pk en 500 Nm levert in combinatie met een tientrapsautomaat. Volgens de ontwikkelaars gaat het om een volbloed woestijnracer die niet alleen comfortabel is maar ook potige prestaties neerzet in terreinomstandigheden. Hij wordt uitgerust met schokdempers uit de racerij. Verder werden ook de remmen aangepast en Ford Performance kiest voor zeventienduimsvelgen met banden maat 285/70 R17. Het radiatorrooster werd geïnspireerd op dat van de Ford F150 Raptor, nog een Amerikaans icoon. (Belga)