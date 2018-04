Ford past gamma aan in Noord-Amerika

Ford gaf enkele dagen geleden te kennen dat het merk zich voortaan op SUV's en pick-ups zal concentreren (wat in de States als "trucks" wordt omschreven en in het Franstalige Canada "camions"). Omwille van de tegenvallende verkoopcijfers heeft Ford beslist om in de Fiesta, de Taurus, de Fusion en de Focus niet langer te commercialiseren in Noord-Amerika. Enkel de nieuwe Focus Active crossover blijft bestaan, net als de Mustang die als coupé en cabrio beschikbaar is. De Noord-Amerikaanse consumenten zijn vooral fan van de Ford F-150 pick-up en van allerhande SUV-modellen. De belabberde staat van het Amerikaanse wegennet ligt gedeeltelijk aan de basis van deze tendens, net als de gure klimatologische omstandigheden die diverse staten kenmerken. In tegenstelling tot de Europese markt worden de SUV's die op de Noord-Amerikaanse markt worden verkocht in hoofdzaak aangedreven door benzinemotoren omwille van de lage brandstofprijs.

(Belga)