Ford Mustang RAF present in Goodwood

Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden vele Amerikaanse piloten in de Britse RAF, in het Eagle Squadron. Deze oorlogshelden vlogen 80 jaar geleden regelmatig over de velden in de streek van Goodwood. Nu brengt de Mustang GT Eagle Squadron hen een eerbetoon in Goodwood, waar op 12 juli de bekende sprints tijdens het Festival of Speed worden gereden. Aan het stuur zal de driftkampioen Vaughn Gittin Jr het spektakel verzekeren.

Deze bolide aangedreven door een 700 pk sterke V8 5 liter werd samen ontworpen door Ford Performance en Gittin's RTR Vehicles, en kreeg onder meer een Ford Performance compressor, een uitgebouwd koetswerk in carbon en een Tactical Performance ophanging. Na deze wereldpremière in Goodwood, zal deze Mustang geveild worden op de vliegshow AirVenture van Oshkosh, in Wisconsin (VS). De opbrengst gaat naar een goed doel dat zich inzet voor de opleiding van jongeren.(Belga)