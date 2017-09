Ford Mustang 2018 : mooier en intelligenter

De Mustang oogt zowel als cabrio maar ook als coupé schitterend en hij wordt nog eleganter en atletischer. Vooraan wordt de look voortaan bepaald door led koplampen en er komen ook drie nieuwe koetswerkkleuren waaronder dit opvallende oranje. De Amerikaan wordt ok pittiger door de verbeterde 5.0 V8-motor in combinatie met een tientrapsautomaat van Ford-makelij. De 2,3 liter EcoBoost-motor blijft in de catalogi en hij boet iets in aan vermogen (290 pk). Zo past hij beter bij de eigenschappen van de tientrapsautomaat en zijn de emissiewaarden beter. Om ook voldoende dynamisch te zijn voor de Europese klanten voorziet men een gestuurde MagneRide-demping met instelbare parameters. Pittig detail, het nieuwe uitlaatsysteem heeft ook een "Good Neighbour"-modus die de uitlaatdecibels beperkt wanneer je 's morgens vroeg vertrekt of 's avonds laat thuiskomt. Om helemaal bij de tijd te zijn, krijgt de Mustang ook enkele rijhulpmiddelen: zoals een pre-collision assistent met voetgangersdetectie en een spoorassistent (Lane Keeping Aid). Het interieur wordt afgewerkt met kwalitatief hoogstaande materialen en een aangenaam 12 inch aanraakscherm. Op die manier wil men de verkoop van de Mustang in Europa op peil houden want hier werden al bijna 30.000 exemplaren verkocht en dat is ruim boven de verwachtingen van Ford! (Belga)