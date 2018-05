Ford maakt het mooie weer

Het kan er even verschroeiend warm zijn als midden in de woestijn, terwijl het slechts een paar meter verderop, in de kamer er naast sneeuwt en zo koud is dat je een sneeuwpop kan maken. Er is ook een derde lab waar een orkaan van categorie vijf losbarst. We zijn in Keulen, in de weerfabriek van Ford die elk weertype op eenvoudig verzoek kan "produceren"! Dit nieuwe klimaat testcentrum van Ford is uniek in zijn genre en in staat om de verschillende klimaten die we op onze planeet kennen op één locatie na te bootsen.

Zo kunnen ingenieurs er toekomstige voertuigen testen, van de kleine Ka+ stadswagen tot de grote Transit bestelwagen. In het centrum werd 70 miljoen euro geïnvesteerd en er werd onder andere een vernieuwende windtunnel geïnstalleerd: een primeur voor de automobielsector. Deze tunnel kan een sneeuwstorm simuleren op een hoogte van 5.200 meter, even hoog als het noordelijke basiskamp op de Mount Everest. In andere ruimtes kan de temperatuur dalen tot -40°C, en vervolgens stijgen tot 55°C, ook een relatieve vochtigheid tot 95% is mogelijk.

Het Climate Test Centre heeft 11 megawatt elektriciteit nodig, wat vergelijkbaar is met het verbruik van een stad die 2.400 inwoners telt. De stroom wordt geleverd door RheinEnergie, dat energie opwekt uit volledig hernieuwbare bronnen in Scandinavië. In Europa beschikt Ford ook over het Test Center in Lommel (België). Daar kan men op de meest veeleisende wegen rijden die geïnspireerd zijn op de slechtste wegen wereldwijd. Er is ook een mogelijkheid om de invloed van zijwind te testen en er zijn zout- en modderbaden om de voertuigen door te sturen. (Belga)