Ford levert premium soundsysteem in Fiesta

Tot nu toe waren Bang & Olufsen audiosystemen voorbehouden aan peperdure auto's genre BMW 7-Reeks of Audi A8. Ford wil een performant én realistisch klinkend audiosysteem van de het Scandinavische audiomerk Bang & Olufsen democratiseren door het in een compacte en betaalbare stadswagen te integreren. Het B&O Play soundsysteem werd perfect aangepast op de interieurvormen van de jongste Fiesta en het biedt meteen ook de nodige connectiviteit zodat de Fiesta-rijder de MP3-muziekfiles die op zijn smartphone staan, kan afspelen. Het systeem blijft altijd mooi klinken, of het nu luid of stil staat en dat geldt zowel voor de nieuwste track van Adèle als voor klassieke stukken. Onderzoek van Spotify toont overigens aan dat luisteraars voor "geheime" playlists kiezen wanneer ze alleen in de wagen zitten omdat ze dan in een privéruimte zitten. De kans is groot dat het volume omhoog gaat en dat bestuurders ook gaan meezingen. Volgens de Christ Church University in Canterbury (UK) is dat meezingen ook gezond want het creëert een tragere ademhaling en extra spieractiviteit, wat ons ontspant en het stressniveau verlaagt. (Belga)