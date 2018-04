Ford lanceert nieuwe Fiesta Van

Ford is een van de leiders op de Europese markt van bestelwagens en moet er dus alles aan doen om aan de meest uiteenlopende behoeften van zijn cliënteel te kunnen voldoen. Door de Fiesta driedeurs stadswagen om te vormen tot een kleine bestelwagen (met slechts 2 plaatsen), biedt de Fiesta Van nu een handig alternatief voor ondernemers die geen groot voertuig nodig hebben of zich vooral in de stad verplaatsen. Daarnaast is dit model een fiscaal interessante oplossing voor koppels zonder kinderen of actieve sporters en avonturiers.

De Fiesta Van herneemt de bekende en geslaagde styling van de recentste Fiesta, net als de vertrouwde krachtbronnen: de 1.1l driecilinder (85 pk) en de 1.0l EcoBoost (125 pk) op benzine, en de 1.5l TDCi met 85 of 120 pk op diesel. De laadcapaciteit bedraagt ongeveer 500 kg en het laadvolume loopt op tot zo'n 1m3. Ook op vlak van connectiviteit is de Fiesta Van bij de tijd met het SYNC 3 multimediasysteem, dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, en over een 8'' aanraakscherm beschikt. Nieuw is dat de gebruikers van de Fiesta Van via de geïntegreerde modem en FordPass Connect over een Wifi hotspot beschikken.(Belga)