Ford lanceert Fiesta Active

Het is een crossover-versie op basis van de Fiesta, die in grote lijnen hetzelfde koetswerk heeft. Het verschil zit vooral in bijkomende sierelementen die de wagen een robuustere look verschaffen. Zo heeft de Fiesta Active dakrails, een stel zwarte kunststof randen ronde de wielkasten en zijschorten op de flanken. Hij rolt op 17-duimsvelgen en staat iets hoger dan een doordeweekse Fiesta. Zo is dit model beter geschikt om te gebruiken op slechte wegen, maar van echte offroad capaciteiten is geen sprake.

Ford biedt hier een alternatief met de verschillende rijmodi waaruit de bestuurder kan kiezen. Naast de Normal en de Eco-stand, is er ook een Slippery-stand waarbij de tractiecontrole via elektronische weg extra tractie wil genereren. Bestuurders van de Fiesta Active zullen vooral de hogere zitpositie waarderen. Die zorgt voor een meer comfortabele in- en uitstap en onderweg biedt de grotere wieluitslag een iets malsere vering die over het algemeen comfortabeler is en oneffenheden iets inschikkelijker verteert.

Onder de motorkap voorziet het merk met het blauwe ovaal de 1.0 EcoBoost op benzine met 85, 100, 125 of 140 pk. Dieselklanten worden bediend met de 1.5 TDCI van 85 of 120 pk. Er is ook een automatische versnellingsbak beschikbaar in combinatie met de 100 pk EcoBoost motor.(Belga)