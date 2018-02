Ford Ka+ en Ka+ Active in het nieuw

De Ka+ evolueert zacht bij de start van het nieuwe jaar en er komt vooral een vernieuwend SYNC 3 infotainmentsysteem, voorzien van een 6,5 inch scherm. De constructeur zet ook de Quickclear verwarmde voorruit op de accessoirelijst en er komt een licht- en een regensensor.

De Ka+ Active oogt avontuurldeijker met een verhoogd koetswerk (+2,3 cm), bredere wielkasten en aangepaste bumpers. Deze Active krijgt ook een specifieke afstelling van het onderstel en de wagen heeft recht op een exclusiever interieur met 15-duimsvelgen en een topuitrusting.

Onder de motorkap van de Ka komt voor het eerst een dieselmotor. Benzineklanten hebben recht op de 1.2 driecilinder Ti-VCT (Twin independent Variable Camshaft Timing) die 70 of 85 pk levert. De dieselmotor is een 1.5 TDCi van 95 pk die inspeelt op bestuurders die lange afstanden willen rijden met deze Ka+. Ford lanceert deze Ka+ en de Ka+ Active vanaf volgende maand in ons land. De instapversie koop je al vanaf 10.300 euro.(Belga)