Ford heeft zijn "weerfabriek"

In het nieuwe geavanceerde Environmental Test Centre van Ford in Keulen vind je onder een dak alle weersomstandigheden van over de hele wereld. Dat stelt ingenieurs in staat om toekomstige modellen onder de zwaarste omstandigheden te testen en om op elk moment van de dag elk gewenst type weer te maken. In een ruimte ter grootte van een voetbalveld kunnen zij nu auto's testen in de zwaarste omstandigheden, van de woestijnhitte van de Sahara tot de poolkoude van Siberië en de grote luchtvochtigheid van Costa Rica.

"Dankzij de verschillende zware simulatietests kunnen Ford-bestuurders erop vertrouwen dat hun auto's betrouwbaar blijven in elke klimaatzone waarin ze zich bevinden", aldus Joe Bakaj, Vice President Product Development van Ford Europa. "Als je de vier hoeken van dit gebouw bezoekt, maak je als het ware een reis door de vier windstreken van de wereld. Onze ingenieurs doen dat elke dag, de hele dag, om de beste auto's voor de toekomst te blijven ontwikkelen."

Dit testcentrum, waarin 70 miljoen euro werd geïnvesteerd, biedt ruimte aan de eerste windtunnel voor auto's waarin zware sneeuw en hoogten van 5.200 meter kunnen worden gesimuleerd. De infrastructuur kan ook twee ruimten laten afkoelen tot -40 °C, laten opwarmen tot 55 °C en een luchtvochtigheid creëren van 95 procent. De extreme temperatuurverschillen maken het productontwikkelingscentrum John Andrews van Ford in Keulen tot de heetste, koudste en vochtigste plek van Europa, en de thuisbasis van het hoogste punt in West-Europa.(Belga)