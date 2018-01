Ford gaat 11 miljard dollar investeren in elektrische auto's

Dat heeft de op een na grootste autobouwer in de VS tijdens de Detroit Auto Show bekendgemaakt.

Oorspronkelijk wilde Ford 4,5 miljard dollar investeren in elektrische auto's, maar het succes van Tesla heeft de gevestigde automerken wakkergeschud. Daarom worden de investeringen in stekkerauto's meer dan verdubbeld. De Focus is de eerste auto die Ford als e-auto uitbrengt in de Verenigde Staten. Het modellengamma wordt de komende jaren uitgebreid met onder meer een pick-up.

Rivaal General Motors - de grootste autobouwer in de VS - wil tot 2023 zeker twintig elektrische auto's op de markt brengen.